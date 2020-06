Chiariello: “Il Sarri juventino è un uomo in difficoltà, ma rinnegare la grande bellezza…”

Il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Punto Nuovo si è soffermato sul momento di Maurizio Sarri alla Juventus, attaccato su più fronti. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“A me non piace la gente che non ha memoria e non mi piace questo modo di fare. Il Sarri juventino è un uomo in difficoltà che non può portare le sue idee, è un uomo che ha rinnegato molte idee per portare avanti un sogno di vittorie, ha quasi venduto l’anima. Oggi chi attacca Sarri per ciò che fa, ha i suoi motivi, neppure io sono tenero con lui, ho mosso critiche nei suoi confronti anche quando era al Napoli. Rinnegare ciò che ha fatto a Napoli, la grande bellezza, inneggiando al catenaccio di Gattuso, non mi sta bene. Gattuso è un uomo intelligente e duttile, Sarri al Napoli non ha fatto solo vedere il bel gioco, ha fatto anche punti. Onore al Sarri napoletano, che si critichi ciò che si sta facendo adesso”.