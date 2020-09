Umberto Chiariello, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ , con il suo EditoNapoli: “Conviene far andare via Kalidou e mettere a motore un centrocampista importante oppure tenerlo e prendere un calciatore di contorno, lasciando questo organico? Ci sono molte articolazioni e possibilità. Se Kalidou rimane ed ha voglia di giocare, si iscrive alla corsa per le prime posizioni“.

The post Chiariello: “Koulibaly? Se resta possiamo concorrere per le prime posizioni” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento