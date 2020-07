L’editoriale di Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 all’indomani di Napoli-Sassuolo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Ho dato tre 5 a Gattuso, ma non sto riabilitando Ancelotti. Evitiamo i salti logici, il giudizio su Ancelotti non cambia e quel che penso e giudico intorno alla gestione Gattuso non ha nulla a che vedere con il precedente allenatore. Io ho scritto un editoriale in cui spiego alle vedove di Ancelotti che non è proponibile richiamarlo ogni volta che qualcosa non va a Gattuso. Ancelotti a Napoli ha fallito, non mistifichiamo. Per me è la più grande delusione della vita come tifoso del Napoli”.

– in aggiornamento…

The post Chiariello, l’Editoriale: “Ho forti dubbi sulla gestione di Lozano e Meret, vi spiego” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento