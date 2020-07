Chiariello, l’editoriale: “Manovra stucchevole del Napoli. Ma a che serve?!” | VIDEO

Il Napoli riesce a vincere per 2-1 sull’Udinese, un successo però che non convince Umberto Chiariello: di seguito l’editoriale del giornalista.

Il giornalista Umberto Chiariello, durante la trasmissione di Campania Sport in onda su Canale 21, ha esposto il suo consueto editoriale post Napoli-Udinese.

Il Napoli visto oggi è un Napoli senza motivazioni come è giusto che sia, a basso ritmo e che cerca di mantenere la condizione senza infortuni. Nel secondo tempo gli azzurri hanno avuto una clamorosa occasione con Zielinski, poi però l’Udinese ha trovato due palle gol incredibili: prima Lasagna che ha trovato un grande Ospina e poi il salvataggio di Koulibaly. Al netto, i bianconeri avrebbero meritato di più perché hanno fatto di più. Arriva però Politano che fa uscire dal cilindro quel gol. Una rete che salva tutti, salva il Napoli, salva Gattuso, salva dalle critiche. Queste critiche però vanno fatte. Questa manovra stucchevole… a che serve tutto questo? Possibile mai che Lozano non abbia trovato un minuto di spazio? Un giocatore pagato 50 milioni. Inoltre anche questa volta il Napoli non riesce a mantenere la porta inviolata, quando è noto che a Barcellona bisogna fare una prestazione impeccabile a livello difensivo