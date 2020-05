In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“De Laurentiis ha deciso di non affrontare il tema stipendi con la squadra. La Gazzetta sostiene che il Napoli aspetta di capire se il campionato ripartirà, nel frattempo ha congelato gli stipendi di marzo ed Aprile e con ogni certezza congelerà il mese di maggio. Sarebbe molto interessante sapere cosa ne pensano i procuratori. In questa situazione c’è un plotone di calciatori che si opporrà, partendo da Mertens, una decina di calciatori diranno io vado via e tu mi paghi fino all’ultimo euro. Apparente calma a Napoli, ma c’è tanta brace”.

The post Chiariello: “Mertens andrà via e vorrà essere pagato fino all’ultimo centesimo!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

