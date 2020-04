Chiariello: “Napoli eccellenza d’Italia in questa emergenza, complimenti a De Laurentiis”

Il giornalista Umberto Chiariello ha fatto il punto della situazione con il suo EditoNuovo ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Andamento lento era una canzone di Tullio de Piscopo, oggi è un ragionamento sgradevole sul Governo in fase 2. Ci sono troppe contraddizioni: nulla è chiaro rispetto ad una serie di problemi. Come le attività possono ripartire? Il tennis potrà ripartire il 4 Maggio? I circoli potranno aprire? In che condizioni? Ieri parlavo con Clemente Russo e diceva che quello che fa a casa lo fa anche in palestra, non gli serve fare solo il sacco. Mi è sembrato dare più valenza a CONI che FIGC. Adesso abbiamo bisogno di decisioni che sanno del rischio, ma che bisogna ripartire per cominciare a vivere”.

Chiariello: “Napoli in quest’emergenza si sta rivelando eccellenza d’Italia”

“Dopo aver fatto i complimenti al cittadino De Laurentiis che regala 8 ventilatori al Cotugno ed altri al Pascale. Oggi gli facciamo gli auguri perché la figlia Valentina si è laureata in psicologia dove magari un giorno andranno a colloquio i giocatori del Napoli. Uno di loro, potrà essere Kean un prospetto. Per adesso c’è il problema delle multe, le cause possibili per i danni d’immagine. Intanto Ciro Ferrara mette in vendita la maglia di Maradona, comprata a 55.000 da Giovinco e quella di Mertens per ora è a 11.000 euro. Napoli in quest’emergenza si sta rivelando eccellenza d’Italia”.

