In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo EditoNuovo: “Gravina ha mandato un chiaro messaggio alla Lega. “Volete cambiare sistema, una diversa governance? Ne sono felice, è un modo per commissionarvi subito”. Significherebbe imbavagliare questi signori che dovrebbero avere senso del sistema e poi parlare di liberarsi dal sistema. De Laurentiis ha dato linee guida che la Lega dovrebbe prendere come oro colato. Lui e Lotito sono quelli veramente avanti”.

Chiariello su Gattuso-Lozano

Per ciò che riguarda più da vicino il mondo Napoli, Chiariello si è soffermato sulla questione Lozano-Gattuso. Il messicano, infatti, è stato allontanato dall’allenamento poiché il tecnico l’ha ritrovato svogliato.

Di seguito le considerazioni del collega: “Alla vigilia della finale di Coppa Italia esce fuori l’episodio di Gattuso che caccia Lozano per scarso impegno. Il messicano, oggetto misterioso finito languidamente ultimo tra gli ultimi. È facile accusare di cattivo professionismo un giocatore così pagato, ma è anche umanamente comprensibile non condannarlo. Pensava di arrivare a Napoli e spaccare, arrivando a Napoli finendo ultimo tra gli ultimi, quindi si può capire lo sconforto. Gli sono molto vicino a livello umano, anche se un professionista deve essere tale specie nei momenti di difficoltà. Zoff ci ha dato una lezione di vita: nel mondiale del ’78 sbagliò, nei quattro mesi successivi non rilasciò nessuna intervista, pensò solo a lavorare. Mio padre ha sempre detto “Quando hai problemi, lavora di più”: suggerimento eterno.”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Chiariello: “Non condanno Lozano. Sconforto comprensibile ma ricordate Zoff?” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento