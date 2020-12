Chiariello: “Non so se sia più sotto choc la Juve o Prandelli, da 3-0 a 0-3 il passo è breve”

Il Napoli ha vinto il ricorso ieri di fronte alla Corte di Garanzia del CONI. Restituito il punto di penalizzazione e la gara contro la Juventus si disputerà di nuovo. Ciò ha quindi sottratto ai bianconeri i punti ottenuti a tavolino, e in serata è giunta anche l’amara sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina.

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, su Twitter ha commentato così:

Da 3-0 a 0-3 in fin dei conti il passo è breve. Il tempo di prendere un pullman e scendere in campo. Non so se sia più sotto choc la Juve o Prandelli che ha vinto. Svegliatelo, che ancora non si è reso conto. A me no, non svegliatemi: sto sognando un arbitro che caccia Cuadrado…