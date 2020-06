Chiariello: “Osimhen possibile grande acquisto, Cavani non andrà alla Roma”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo consueto editoriale EditoNapoli. Il giornalista ha parlato del Napoli e del possibile nuovo acquisto Victor Osimhen, che è arrivato quest’oggi in città per parlare con la dirigenza azzurra di un possibile accordo. Infine, Chiariello, ha parlato della situazione del Matador Cavani, scaricato e che potrebbe finire in Italia.

LE PAROLE DI UMBERTO CHIARIELLO

Queste le parole del giornalista Umberto Chiariello: “Il fatto che Osimhen ed i suoi procuratori siano a Napoli, dimostrano un grande interesse. Mi ha colpito aver sentito che il problema del razzismo non è stato risolto e quindi potrebbe avere qualche remora nel venire a giocare qui. È un’accusa che va al di là del ragazzo, un’accusa che fa male dentro, a tutti noi italiani. Il nostro paese non è razzista, nonostante ci sia una parte politica che inneggia al passato. Se questo aspetto non bloccherà Osimhen allora dovrebbe trovare un accordo con il Napoli, va preso come un giovane dalle ampie prospettive, è un ’98. Portare a casa questo giocatore potrebbe essere tantissima roba per un club che causa Covid è meglio posizionato di tutti gli altri”.

SUL FUTURO DI EDINSON CAVANI

Infine, il giornalista Umberto Chiariello, parla del futuro del Matador Cavani, che non sarà all’Atletico Madrid. Di seguito le parole: “Non so come escano certe notizie, mi sembrano al di là dei confini della logica e dell’intelligenza. Dalla Spagna dicono che l’Atletico Madrid molla Cavani ed i giornali dicono che l’offerta migliore è la Roma. Se anche quest’anno hanno fallito l’approdo in Champions League con i ricavi salva bilancio, come possono pensare di dare 12 milioni netti per tre anni a Cavani? Come possono pensare di pagare 70 milioni di euro – perché tale la cifra di Cavani a 33 anni fino a 36 – chi è il pazzo che spende questi soldi? Bisogna che ridimensioni le pretese”.

