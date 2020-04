Chiariello: “Siamo sulla giusta direzione per ripartire, nel calcio vince il partito del sì”

Il giornalista Umberto Chiariello ha affidato ai microfoni di Radio Punto Nuovo il suo editoriale di oggi, sabato 18 aprile. Il calcio ripartirà, vince il partito del sì nella Lega Calcio ed i virologi indicano la strada. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Vince il partito del sì, anche se i campioni del no si fanno sempre notare: Prezioni, Cellino, Spinelli… Ci sono anche Sarri che oggi scopre che la Juventus non è favorita dagli arbitri, folgorato sulla via di Vinovo, lasciando perplessi i napoletani. Briatore anche esplode: “Governo inadeguato”. Ricciardi ieri, Tarro oggi ci fanno capire di essere nella giusta direzione, bisogna fare tutto per ripartire: essere ligi e disciplinati. Bisogna far sì che ripartano tutte le attività tra cui non solo l’aspetto ludico del calcio, ma soprattutto quello di uno dei settori più importanti dell’economia italiana”.