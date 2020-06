Chiariello: “Tutto ruota attorno a Milik. Callejon importante, ci sono spiragli per il rinnovo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show‘ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo EditoNapoli: “Ogni giorno le notizie che la stampa pone in essere sul Napoli, sono tutte concentrate sui rinnovi e l’attaccante. Nel Napoli vige una regola: uno esce, uno entra. Tutto ruota attorno a Milik, molto probabilmente in uscita, perché in scadenza nel 2021. Hysaj ha già fatto sapere che non rimarrà, tramite il suo agente, inutile provare a rinnovare”.

Chiariello sulla permanenza di Callejon

“Su Callejon ci sono spiragli dell’ultimo momento, uno come lui non lo si trova in giro facilmente, un calciatore importante. De Laurentiis si sta avvicinando alla squadra, chiuderà i rinnovi a breve, mi sembra uno dei più lucidi. Mi sembra di vedere un De Laurentiis 2.0 che mi piace molto di più”, dichiara Chiariello.