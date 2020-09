Chiariello: “Un errore giocare Napoli-Genoa, azzurri oggettivamente in ansia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello con il suo EditoNuovo: “La vicenda Genoa pone una riflessione importante a tutto il movimento calcistico. Si è sempre detto che il campionato non è a rischio grazie ad un protocollo stringente. Ma il rischio c’è ed è altissimo. Il Covid-19 è tutt’altro che debellato, ma la popolazione non l’ha capito e gli atteggiamenti restano sbagliati. È stato giusto correre a Napoli a giocare domenica nonostante la positività di Perin e Schone? È stato un errore. Andavano aspettate le 72 ore e rinviata a mercoledì. È stata individuata una falla nel protocollo: non possono giocare dopo 24 ore dai tamponi effettuati”.

Chiariello sul rush finale del mercato del Napoli

“Il Napoli è oggettivamente e giustamente in ansia. I tamponi erano già programmati, una cosa di routine, ora diventa fondamentale capire l’esito del primo giro, che si saprà domani, ma non basta. Il Napoli farà un secondo giro di tamponi venerdì per poter avere la certezza di andare a giocare a Torino senza contagiati. La parte sportiva va in secondo piano. Sia dal punto di vista della squadra che affronterà la Juventus, sia sul fatto che in questo momento il Napoli dovrebbe fare un importante rush finale di mercato.”

