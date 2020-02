Il giornalista Umberto Chiariello ha presentato la 23a giornata di Serie A ai microfoni di Radio Punto Nuovo con il suo editoriale. Si parte analizzando le conseguenze del calciomercato invernale: i colpi delle passate settimane cominciano ad ingranare e a portare risultati alle proprie nuove squadre. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Le conseguenze del calciomercato invernale stanno cominciando a sentirsi: chi ha ben operato ne sta traendo giovamento, chi non ha proprio operato o mal operato, ne sta subendo le conseguenze. Caso eclatante la Lazio che si è mostrata un po’ alle corde con il Verona, ci ha provato a prendere Giroud, ma non ha fatto nulla. Lo stesso errore del Napoli di Sarri, se questa Lazio avesse battuto il Verona sarebbe a due punti dalla Juventus. La Roma ha fatto una campagna pessima, forse di grande prospettiva, dopo aver perso Zaniolo e non aver preso Politano. Ecco quanto conta a gennaio, caro De Laurentiis, fare una buona campagna”.

L’EditoNapoli di Chiariello

“Sembrava un miraggio la zona Champions, ma adesso si è ridotta a 9 che possono diventare 6 dalla Roma. Adesso ciò che sembrava impossibile, appartiene al mondo del possibile. Qual è il trucco? Arrivarci contando solo su sé stessi, tifando contro gli altri. Il Napoli deve tornare ad essere il Napoli dei tempi di Sarri, non solo per il gioco, ma per i punteggi: due volte campioni di inverno ed un girone di ritorno da primo in classifica. Avendo chiuso il dannato girone d’andata a 24 punti, per arrivare a quota Champions deve arrivare a 46, è nelle sue corde? Presto per dirlo, ci sono ancora segnali negativi. Dopo aver battuto Lazio, Juventus e Sampdoria, il Napoli può dare la paga a tutte”.

