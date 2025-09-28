chicago-ospita-i-vini-sicilia-doc:-il-consorzio-a-“vinitaly.usa”

Milano, 28 set. (askanews) – Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia sarà tra i protagonisti della prossima edizione di “Vinitaly.USA”, in programma il 5 e 6 ottobre al Navy Pier di Chicago. La manifestazione, organizzata da Veronafiere-Vinitaly assieme a Italian Trade Agency, Fiere Italiane e Camera di Commercio Italiana Americana del Midwest, è considerata tra gli appuntamenti di riferimento per la promozione del vino italiano negli Stati Uniti.

Il Consorzio parteciperà a Chicago con un proprio stand, con degustazioni e approfondimenti sui vitigni autoctoni e sugli stili più rappresentativi della viticoltura siciliana. Operatori, stampa e opinion leader potranno assaggiare etichette simbolo come Grillo, Lucido e Nero d’Avola, oggi punto di riferimento della Doc Sicilia.

“Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia si presenta a Chicago con l’obiettivo di rafforzare il legame con il pubblico americano e con gli operatori di settore, puntando sulla distintività della nostra Denominazione” dichiara il direttore del Consorzio Camillo Pugliesi, aggiungendo che “Vinitaly.USA ci consente di raccontare il nostro territorio e la nostra tradizione vitivinicola, promuovendo valori come autenticità, qualità e sostenibilità che i consumatori statunitensi dimostrano di apprezzare sempre di più”.

Pugliesi ricorda che “la presenza a questa fiera rientra nella strategia di promozione avviata nel mese di maggio con il Doc Sicilia Annual Us Road Show, che ha fatto tappa a Chicago, Houston, Washington D.C. e New York, oltre che con il Nantucket Wine & Food Festival. Portare la Sicilia nel mondo significa non solo raccontare un vino, ma trasmettere cultura e storia attraverso degustazioni, seminari e attività di public relation. Il Consorzio lavora per portare i vini Sicilia Doc nei circuiti internazionali dell’enologia di qualità”.

La presenza a “Vinitaly.USA” si inserisce dunque in un programma di promozione negli Stati Uniti con il supporto dell’agenzia Colangelo&Partners. Il progetto prevede anche incoming di giornalisti e operatori in Sicilia, con visite in cantina, tour culturali, incontri con produttori e masterclass guidate da Jeff Porter, critico di vino di Wine Enthusiast.

Lo studio di mercato commissionato all’agenzia Colangelo, basato sui dati dell’ultimo biennio, conferma la crescita di interesse per la Doc Sicilia, “percepita dai professionisti come una delle Denominazioni italiane più promettenti per qualità, autenticità e potenziale di sviluppo”.