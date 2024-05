Chico Forti è in Italia, Meloni: “Fiera del lavoro del Governo”

ROMA – Chico Forti è atterrato in Italia. Ad accoglierlo all’aeroporto di Pratica Di Mare, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”, ha detto la Presidente del Consiglio. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove rimarrà un paio di giorni, prima del trasferimento nel carcere di Montorio, a Verona. Il legale di Foti ha annunciato che chiederà un permesso umanitario per incontrare la madre che ha 96 anni.

FONTI PALAZZO CHIGI: “TEMPI RECORD GRAZIE AD AUTOREVOLEZZA GOVERNO”

“Enrico Forti, l’imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, è rientrato in Italia. È atterrato questa mattina con volo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo scorso marzo in occasione della sua missione negli Stati Uniti aveva ottenuto il consenso al trasferimento del connazionale, ai sensi della Convenzione di Strasburgo. Da qui è partito l’iter che si è concluso in tempi record mercoledì 15 maggio quando si è svolta l’udienza nella quale Forti ha firmato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia sulla base del diritto italiano”. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.

LA STORIA

Dal governo la storia viene ricostruita così: “Grazie all’ottima collaborazione delle autorità americane, i tempi di definizione della procedura, dal momento in cui è stato formalizzato il consenso al trasferimento da parte del governatore della Florida lo scorso 13 marzo, sono da considerarsi eccezionali. Mediamente, la sola fase giurisdizionale italiana si definisce in alcuni mesi (da 5 a 6 mesi), cui segue la fase della consegna da concordare con le autorità americane che, di regola, dopo l’udienza di verifica del consenso impegna un arco temporale compreso tra le 3 e le 6 settimane”. Per palazzo Chigi “l’operazione è stata resa possibile grazie all’autorevolezza e alla riservatezza del governo italiano che con il Dipartimento di Giustizia ha portato avanti un proficuo lavoro in stretta collaborazione con lo Stato della Florida e con il sostegno di tutte le amministrazioni italiane coinvolte. Negli ultimi anni si erano intensificati i negoziati fra l’Italia e gli Usa senza tuttavia arrivare al risultato raggiunto oggi”.

24 ANNI DI CARCERE IN FLORIDA

L’uomo, 65enne di Trento, lascia gli Stati Uniti dopo 24 anni di detenzione in un carcere della Florida, a seguito della condanna all’ergastolo per un omicidio nel 1998. Forti è stato riportato in Italia con un Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana.

LA RUSSA: “SUO RIENTRO È OTTIMA NOTIZIA”

“L’arrivo in Italia dell’aereo con a bordo Chico Forti è un’ottima notizia. Un risultato importante frutto di un grande lavoro svolto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal suo governo e dalla diplomazia italiana. A tutti loro i più sinceri complimenti e il ringraziamento per l’impegno profuso. Rivolgo, infine, un pensiero a Chico e alla sua famiglia, che per 24 anni hanno affrontato con dignità questa complessa vicenda giudiziaria”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

TAJANI: “ALTRO SUCCESSO DEL GOVERNO”

“Bentornato a casa Chico. Un nuovo successo della diplomazia italiana e del governo. Grazie a un gioco di squadra, silenzioso ed efficace, riportiamo in Italia un nostro concittadino dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Sono orgoglioso del nostro lavoro”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

LOLLOBRIGIDA: “FINALMENTE IN ITALIA GRAZIE A GOVERNO MELONI”

“Finalmente Chico Forti è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Una bellissima notizia che arriva grazie allo straordinario lavoro portato avanti dal presidente Giorgia Meloni, dal Ministro Antonio Tajani, dal Governo e dalla diplomazia italiana. Ringrazio tutti coloro i quali si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo. Bentornato a casa Chico”. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

