chico-forti,-madre-falcinelli:-“contenta,-ora-giustizia-anche-per-il-mio-matteo”

(Adnkronos) – “Io e Matteo siamo molto felici del trasferimento in Italia di Chico Forti e del fatto che dopo lunghissimi anni finalmente possa rivedere la sua famiglia”. Lo afferma all’Adnkronos la signora Vlasta, la mamma di Matteo Falcinelli, il giovane arrestato in maniera violenta dalla polizia a Miami lo scorso febbraio.

“Spero, se sarà possibile, di riuscire a incontrarlo personalmente nell’istituto penitenziario, dove sarà detenuto, per esprimergli la nostra vicinanza e il nostro sostegno” dice la signora.

“Forti si trovava anche lui qui a Miami, vicino a noi, e proprio per questo sentiamo ancora di più la voglia di manifestargli il nostro sostegno e condividere con lui la gioia per il raggiungimento di questo importante risultato – aggiunge – il trasferimento nella sua Italia, dove potrà finalmente riabbracciare tutte le persone a lui care. Adesso spero che anche la vicenda di mio figlio possa avere presto uno sviluppo positivo e che Matteo possa ottenere, anche grazie all’impegno del governo italiano, la giustizia per tutto ciò che ha subito e per tutte le sofferenze che l’hanno segnato a vita”.

La madre di Falcinelli ieri ha contattato Roberto Salis, padre di Ilaria, dopo la concessione dei domiciliari da parte del tribunale ungherese e ora vorrebbe poter parlare con Chico Forti “per la solidarietà e conforto, al di là della sua vicenda giudiziaria – conclude – poter scambiare due parole con lui ci farebbe molto piacere sia a me che a Matteo”.