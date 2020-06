TORINO (ITALPRESS) – La rottura del crociato, il lungo stop e il ritorno in campo salvo poi dover fare i conti col lockdown. Ora la ripresa, per l’inizio di tour de force dove Giorgio Chiellini potrebbe scrivere il suo ultimo capitolo con la maglia azzurra. In diretta Instagram con Martina Colombari, il capitano della Juventus ammette di aver vissuto “dei mesi strani. All’inizio è stato difficile accettare l’infortunio ma sono contento di averlo avuto a 35 anni, ho una maturità diversa e ho vissuto la riabilitazione bene, è stata una sfida con me stesso”. In futuro “mi piacerebbe fare un percorso nel mondo del calcio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chiellini “Chiudere con un grande Europeo sarebbe un bel finale” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento