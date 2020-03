Chiellini-Juve, prove da dirigente: la sua mediazione decisiva per il taglio degli stipendi

​Vista l’emergenza Coronavirus e le conseguenze economiche che andranno a colpire anche il calcio e i diversi club, anche la Juventus ha optato per un taglio di stipendi degli elementi della rosa, reso noto dallo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale in cui annunciava “di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva”. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport,… continua a leggere sul sito di riferimento