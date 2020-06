Chiellini: “Vicino all’addio alla Juve per due volte. Con Delneri rischiai di ammalarmi”

Ancora estratti dall’autobiografia di Giorgio Chiellini, “Io, Giorgio”. In questi nuovi stralci, il capitano della Juventus torna sul primo Scudetto conquistato con Conte e che ha dato il via alla serie, ancora aperta, di 8 Scudetti consecutivi, e anche delle difficoltà incontrate con Delneri e del possibile addio alla Juventus nel 2010 e nel 2011. Il primo Scudetto con Conte “Contro il Lecce pareggiammo il mercoledì, e il sabato eravamo già partiti per Trieste. Ci toccava andare a giocare… continua a leggere sul sito di riferimento