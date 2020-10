TORINO (ITALPRESS) – “Ringrazio la Fiorentina e Firenze per questi 14 anni fra settore giovanile e prima squadra, dove mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio i presidenti Della Valle e Commisso e i tifosi viola che mi hanno supportato nel bene e nel male. Ora sono orgoglioso di indossare questa maglia e scendere in campo per questa società prestigiosa”. Arrivato nell’ultimo giorno di mercato, Federico Chiesa si presenta ufficialmente da nuovo giocatore della Juventus. “La prima volta che ho saputo della Juve è stato agli ultimi giorni di mercato e ringrazio la società per lo sforzo economico fatto per portarmi qui”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chiesa “Grato a Firenze, ora fiero di essere alla Juve” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento