TORINO (ITALPRESS) – La Juventus rimane in scia del Barcellona nella corsa al primo posto del Gruppo G di Champions League. All’Allianz Stadium, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha superato la Dinamo Kiev per 3-0 e nell’ultimo impegno della fase a gironi in programma il prossimo martedì al Camp Nou si giocherà il tutto per tutto nel tentativo di superare in extremis in classifica i blaugrana. Quella di stasera verrà ricordata anche come la partita dell’esordio della prima donna arbitro in Champions: a fischiare è stata designata la francese Stephanie Frappart che a livello internazionale in passato aveva già diretto la Supercoppa europea 2019 e due gare di Europa League.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chiesa-Ronaldo-Morata, Juve batte Dinamo Kiev 3-0 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento