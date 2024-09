Chimenti: grazie alla Ryder il golf diventerà sempre più popolare

Il 16 settembre le elezioni per la presidenza della Federgolf

Roma, 10 set. (askanews) – “Dopo il successo straordinario della Ryder Cup avrei potuto lasciare in trionfo la Federazione Italiana Golf. Non l’ho fatto. Perché dopo aver seminato per anni, adesso voglio contribuire, con l’aiuto di tutti, a rendere questo sport sempre più popolare. Il consenso generale e la grande stima che, ogni giorno, sempre di più avverto, mi hanno portato a questa scelta di cui vado orgoglioso”. Franco Chimenti, 85 anni, dal 2002 alla guida della Federgolf, è pronto a ‘imbarcarsi’ verso il settimo mandato consecutivo.

In vista delle elezioni per la presidenza Fig del 16 settembre prossimo, che vede in lizza come candidato anche Ivan Rota, Chimenti racconta ad askanews i suoi progetti, i suoi obiettivi e le sue speranze per i prossimi quattro anni.

“Nella mia squadra ci sarà spazio per chiunque vorrà portare idee e benefici al golf italiano. Ho sempre ascoltato tutti e all’io ho sempre preferito il noi. Parto dal presupposto che senza i Circoli non esisterebbe il golf in Italia. Il loro lavoro e il sostegno sono fondamentali. Una delle mie priorità di governo, che mi sono imposto dal lontano 2002, e come sempre dimostrato nella mia attività di Presidente, è quella riguardante la tutela dei maestri. La crescita e l’affermazione del golf passa anche dal dialogo e dalla collaborazione. La PGAI è una eccellenza che va difesa e tutelata, una risorsa che va valorizzata. La figura del professionista non solo è importantissima, ma rappresenta l’elemento trainante per tutti i giocatori e il trait d’union tra chi vuole cominciare a praticare e il Circolo ospitante'”, spiega Chimenti.

Quali sono i principali punti del suo programma per i prossimi quattro anni? “Il golf in Italia negli ultimi anni si è trasformato in una grande risorsa per il Paese. Grazie alla Ryder Cup due terzi degli spettatori che hanno assistito all’evento oggi vogliono tornare in Italia a giocare e a conoscere quelle meravigliose realtà che sono i Circoli italiani. Il connubio golf e turismo non solo si è dimostrato strategico, ma vincente. Proporremo un protocollo di intesa al ministero del Turismo e all’Enit in chiave di ‘sviluppo turistico’ dei Circoli italiani con piani di azione programmatici ma allo stesso tempo ben definiti. Insisteremo sempre di più sui giovani e nel progetto ‘Golf a Scuola’, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, il ministro per lo Sport e i Giovani e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che sta portando ottimi risultati tra i bambini delle scuole primarie. Proveremo a svilupparlo, innovarlo, estendendolo in primis alle scuole secondarie di primo grado. Vogliamo proporre un divertimento formato famiglia, cercando di far capire a tutti quanto il golf ha da offrire e quanto il golf sia davvero per tutti, sfruttando anche le località turistiche nei momenti di maggiore affluenza. Arriveremo poi nelle università”.

Un altro obiettivo del presidente Chimenti è quello di rendere il golf più ‘easy’. “Voglio snellire la trafila per arrivare in campo, conoscendo quindi fin da subito l’emozione del primo swing. A tal proposito, come suggerito anche da alcuni Circoli – La Colombera Golf Club in Lombardia, il Golf Club Parco di Firenze in Toscana, il Golf Druento in Piemonte, il Florinas Golf in Sardegna – per ottimizzare il tempo e velocizzare il gioco, vorremmo proporre come novità format che possano valorizzare anche i percorsi a 9-12 buche, intervenendo con gli organismi preposti a livello internazionale affinché possano essere chiariti tutti i presupposti”.

Chimenti strizza l’occhio anche al web. “Fondamentali saranno i social media: rappresentano la chiave per attrarre e incuriosire i ragazzi. La diffusione del golf passa anche dall’innovazione. E chissà che nel prossimo futuro, dopo l’APP recentemente lanciata, non possano arrivare altre novità a cui stiamo lavorando. Concludo sottolineando l’universalità di questo sport, davvero per tutti. Mi impegnerò affinché il golf possa entrare presto a far parte del programma dei Giochi Paralimpici. Il golf abbatte le barriere grazie alla sua forza inclusiva che accoglie e valorizza le diverse abilità, sfidando gli stereotipi. Questo sport contribuisce a diffondere una cultura dell’inclusione e non conosce ostacoli anche grazie al coraggio di tante persone che hanno trovato in questa disciplina la voglia di far emergere il proprio talento superando condizionamenti, difficoltà, limiti'”.

Presidente Chimenti, sul costo della tessera FIG ci saranno novità? “La tessera federale fornisce a tutti i tesserati un’assicurazione infortuni e responsabilità civile generale. Questa per i Circoli è una garanzia in caso di sinistri che, purtroppo, possono verificarsi all’interno di un campo da golf. Nel costo della tessera federale, inoltre, è inclusa la gestione dell’handicap index di ogni tesserato (CRM federale, licenze Microsoft, costi generali della struttura e adeguamento della stessa alle modifiche imposte dal WHS). La cultura golfistica italiana non prescinde dalle gare, che sono importantissime risorse per i nostri Circoli e senza le quali i loro bilanci subirebbero gravi flessioni, ma le stesse gare generano flussi importanti di dati che devono essere gestiti puntualmente dalla Federazione tramite il complesso software federale. Non dimentichiamoci della gestione dei ranking giovanili e degli ordini di merito (amateur e professionisti). Gli aggiornamenti continui e costanti richiedono necessarie implementazioni del sistema. Credo, quindi, che la tessera federale sia una risorsa per i tesserati e per i Circoli. Ma, rispetto al passato, ci saranno novità: vogliamo introdurre un programma fedeltà, che possa premiare i tesserati più attivi e fedeli. Come? Invitandoli a giocare Pro-Am, anche dell’Italian Pro Tour, riservando loro un green fee o una lezione gratuita, offerta dalla FIG, con un maestro PGAI. Dal 2027, quando si concluderà il progetto Ryder Cup, ci saranno ulteriori novità. E non escludo che il tesseramento possa tornare ad essere libero. Quello che prometto è che il tesseramento, nei prossimi due-tre anni, porterà agli iscritti sempre più benefici in termini di servizi'”.

L’Open d’Italia maschile continuerà ad essere itinerante? “Assolutamente sì. E’ giusto che la più importante manifestazione di golf in Italia possa giocarsi lungo tutto lo Stivale. Da Nord a Sud, passando per il Centro e le Isole, abbiamo eccellenze che vanno valorizzate e che possono ospitare questo grande spettacolo'”.

E invece cosa ci dice per l’Open femminile? “In molti erano pronti a scommettere sul fatto che, nel 2024, il Ladies Italian Open non si sarebbe disputato. Non solo si è giocato, ma si è rivelato uno dei tornei più importanti della stagione del Ladies European Tour quale penultima tappa di qualificazione ai Giochi di Parigi. Anche per il 2025 siamo al lavoro per regalare a tutte le appassionate, e a tutti gli appassionati, un grande spettacolo'”.

Quante possibilità ha l’Italia di organizzare, in futuro, la Solheim Cup? “Per quel che riguarda la Solheim Cup, non sono abituato a commentare le ipotesi. Quello che a molti appariva come impossibile, vedi la Ryder Cup, è diventato possibile. Senza proseliti, ma grazie all’impegno, al lavoro e al supporto delle istituzioni”.