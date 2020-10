Chirico stavolta esagera contro i napoletani: “Una sceneggiata degna di loro!”

Ex giornalista di Top Calcio24 nonché attuale direttore de “Ilbianconero.it”, Marcello Chirico ha attaccato il Napoli e le istituzioni partenopee (in particolare l’ASL) per la decisione di non partire, o di non far partire la squadra alla volta di Torino. Queste le sue parole rilasciate a 7gold: “Questa è una sceneggiata degna di loro!

Il Napoli non voleva giocare e così ha deciso di non partire per lo Stadium, noi non ci caschiamo mica. Perché le altre Asl non hanno bloccato le squadre di Serie A? Hanno bloccato solo il Napoli, guarda un po’… non può essere un caso. L’amicizia di De Laurentiis e De Luca è cosa nota. Ecco perché, a mio avviso, c’è stata questa scelta. Ora che succede? – conclude Chirico – andranno a Castel Volturno e dormiranno nelle brandine?”

