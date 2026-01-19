chirurgia-plastica-estetica,-dott.-rochira:-ritorno-al-natural

“Trattamenti più armonici e duraturi per donne e uomini”

Roma, 19 gen. (askanews) – Il medico chirurgo plastico Dario Rochira, attivo nel Regno Unito e in Italia, descrive i trend del 2026 nel campo della chirurgia plastica ed estetica.”Si possono riassumere un pò come un ritorno al natural – spiega Rochira -, stiamo assistendo a una richiesta sempre più importante di trattamenti che risultino meno evidenti quindi più armonici ma duraturi nel tempo. Ad esempio per il viso non si punta più a gonfiare, con i filler con il botulino, al contrario si tende addirittura a sciogliere i filler in eccesso che si sono fatti nel corso degli anni e a ricorrere a soluzioni più definitive come il lifting del viso. Oggi il lifting del viso chiesto da sempre più pazienti e sempre più pazienti in età precoce e anche dai maschi. Lo stesso avviene nel naso, nella rinoplastica, campo oggi rivoluzionato dall’utilizzo della nuova tecnica più conservativa e meno invasiva che preserva le strutture anatomiche del naso, andando a rimodellare il naso e non a cambiarlo completamente. Per il seno, la mastoplastica, se in passato si tendeva ad esagerare nei volumi delle protesi, oggi c’è un ritorno al passato con volumi più sobri, meno evidenti e più naturali. E questo è possibile per l’utilizzo di protesi a goccia. In ultimo possiamo anche dire che l’incremento della richiesta di trattamenti da parte degli uomini è aumentata notevolmente, parliamo ad esempio di trattamenti come il botox o il filler o interventi chirurgici come il ringiovanimento dello sguardo, della palpebra, la blefaroplastica. Come la rinoplastica stessa o la liposuzione”.