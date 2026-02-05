chirurgia-plastica,-pietro-gentile-per-la-quinta-volta-in-‘top-scientist-2%’

ROMA – Pietro Gentile, professore associato di Chirurgia Plastica all’Università di Roma Tor Vergata, si conferma per la quinta volta consecutiva nella prestigiosa classifica internazionale ‘Top scientists – World’s Top 2%’, ranking dei migliori scienziati al mondo, pubblicata dalla Stanford University. Dal 2020, Gentile è l’unico chirurgo plastico italiano ad essere stato inserito stabilmente nella classifica di Stanford per cinque edizioni consecutive, un risultato che conferma l’eccellenza della ricerca italiana nel campo della chirurgia plastica e rigenerativa.

Lo studio analizza oltre 8,6 milioni di ricercatori appartenenti a università e centri di ricerca di tutto il mondo, suddivisi in 22 campi scientifici e 174 sottocampi disciplinari. La selezione individua i 100mila scienziati che rientrano nel top 2% mondiale, sulla base di indicatori standardizzati quali numero di pubblicazioni, citazioni, h-index e impatto scientifico, corretti per autocitazioni, posizionamento degli autori e dinamiche bibliometriche specifiche di ciascuna area.

L’analisi degli indicatori bibliometrici consente di valutare in modo oggettivo le attività di ricerca e di identificare le eccellenze scientifiche nei rispettivi settori disciplinari. Gentile è autore di numerosi studi, molti dei quali dedicati al lipofilling del seno, al ringiovanimento del volto, al rimodellamento mammario mediante tecniche ibride basate sulla combinazione di grasso autologo e protesi, alla rigenerazione tissutale e alla cura delle cicatrici, nonché alle applicazioni del Plasma Ricco di Piastrine (Prp) e dei microinnesti di cellule follicolari nel trattamento dell’alopecia androgenetica.

Ricerche che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della Chirurgia Plastica Rigenerativa e alla standardizzazione delle tecniche di fat grafting, oggi diffuse in ambito ricostruttivo, estetico e rigenerativo, portando a dei risultati che evidenziano l’eccellenza della chirurgia plastica italiana nel mondo.

Pietro Gentile è inoltre presidente del congresso internazionale di Chirurgia Plastica Rigenerativa – Regenerative Plastic Surgery International Conference www.regenerativeplasticsurgery.com che si svolge annualmente a Roma e riunisce i principali esperti internazionali del settore. La prossima edizione è in programma dal 3 al 5 dicembre 2026, confermandosi come un appuntamento di riferimento per la condivisione scientifica e il progresso della ricerca.

Un risultato, quello del professor Gentile, che conferma la chirurgia plastica italiana ai vertici della ricerca scientifica internazionale per qualità degli studi e rigore metodologico.

