chirurgia-robotica-in-continua-evoluzione

I vantaggi per chirurgo e paziente

Roma, 22 gen. (askanews) – Correre e fare attività sportiva senza preoccupazioni. Alessia, paziente all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, centro di eccellenza per la cardiochirurgia robotica, è stata operata per una patologia cardiaca invalidante ed è tornata alla vita quotidiana.E’ uno dei tanti casi che hanno beneficiato di questo tipo di intervento. La sua storia è stata raccontata in un video della campagna lanciata da Aiop Lombardia per raccontare le eccellenze della sanità regionale.L’innovazione e la tecnologia, unite alle capacità chirurgiche del professionista hanno permesso di fare il salto di qualità. I vantaggi della cardiochirurgia robotica per il paziente sono molteplici, ovviamente clinici, ma anche legati al dolore post operatorio.I vantaggi dell’utilizzo del robot sono naturalmente anche per il chirurgo. Da tenere in considerazione anche il beneficio di carattere psicologico. I tempi di recupero, rispetto al passato e alla chirurgia tradizionale, sono più veloci. La robotica ha dunque rivoluzionato il comparto chirurgico.In Humanitas Gavazzeni il robot viene utilizzato anche per chirurgia vertebrale, ortopedica in particolar modo anca e ginocchio, chirurgia toracica, chirurgia bariatrica, proctologia e chirurgia urologica. La tecnologia, unità alla professionalità del chirurgo, garantisce performance migliori in un’ottica di salvaguardia della salute del paziente, come spiegano il dottor Alfonso Agnino, responsabile della Cardiochirurgia robotica in Humanitas Gavazzeni, e il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Unità di Urologia presso Humanitas Gavazzeni e Castelli.

