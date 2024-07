ROMA – Il negozio di Chiara Ferragni in centro a Milano chiuderà entro un mese. È il settimanale Chi a segnalare la nuova battuta d’arresto per l’imprenditrice digitale, a ormai oltre sei mesi dallo scandalo Balocco. Lo store, situato in via Capelli, tra Corso Como a piazza Gae Aulenti, era stato il primo di una serie di negozi aperti da Ferragni. Era stato inaugurato il 26 luglio 2017, come polo centrale per i prodotti del marchio della 37enne.

LEGGI ANCHE: Caso Balocco, accolto il ricorso delle associazioni contro Chiara Ferragni: consumatori ingannati

LEGGI ANCHE: Balocco sul caso Ferragni: ecco perché il pandoro rosa costava di più

Negli ultimi mesi, il successo che ha caratterizzato il punto vendita – così come quelli in altre città come Roma – è scemato. Né lo shopping natalizio né i saldi invernali, arrivati all’indomani del caso Pandoro, hanno fatto registrare un inversione di tendenza. E sui social le testimonianze dei locali non più gremiti come una volta non erano poche.

LEGGI ANCHE: Mamma Marina in soccorso di Chiara Ferragni: avrebbe preso il posto dello storico manager Fabio Damato

LEGGI ANCHE: Fedez a ‘Belve’ ammette: “Il caso Balocco ha influito nella crisi con Chiara”

Secondo Chi, così, la crisi avrebbe portato alla decisione e già da agosto dovrebbero chiudere i battenti. Non è, però, l’unica novità per Chiara Ferragni, finita in copertina su Diva e Donna con la prima foto che la ritrae insieme al presunto fidanzato Andrea Bisciotti. Recente anche l’addio con lo storico manager Fabio Maria Damato. Insomma, in meno di un anno, vita stravolta per l’imprenditrice.

L’articolo Chiude il negozio di Chiara Ferragni in centro a Milano proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it