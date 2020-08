PALERMO (ITALPRESS) – Entro la mezzanotte del 24 agosto tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza in Sicilia “devono essere improrogabilmente trasferiti o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”. L’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci è stata emanata la notte scorsa, dopo l’annuncio in serata, e inevitabilmente ha polarizzato ulteriormente il quadro politico, come avviene spesso su un tema delicato come l’immigrazione, che si intreccia con la gestione dell’emergenza Covid.

L’immigrazione è una materia “di competenza statale”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Chiudere gli hotspot in Sicilia”, è scontro sull’ordinanza di Musumeci proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento