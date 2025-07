chiusa-l’autostada-torino-bardonecchia,-occupata-dai-no-tav.-piantedosi:-“necessario-il-dl-sicurezza”

ROMA – Scontri oggi in Val di Susa, dove centinaia di manifestanti No Tav hanno occupato l’autostrada Torino-Bardonecchia, chiusa all’altezza del cantiere dell’autoporto di San Didero, per protestare contro il cantiere dell’Alta velocità della linea Torino-Lione. I manifestanti, che hanno dato fuoco ad alcune masserizie hanno lanciato anche bombe carta e pietre contro le forze dell’ordine che erano a difesa del cantiere. Gli attivisti sono partiti da Venaus, in Val di Susa, con la “Marcia No Tav ai cantieri della devastazione”, organizzata nell’ambito del Festival Alta Felicità.

PIANTEDOSI: FATTI VERGOGNOSI, DIMOSTRAZIONE NECESSITÀ DL SICUREZZA

“Quanto accaduto oggi in Val di Susa, durante la manifestazione legata al cosiddetto ‘Festival dell’Alta Felicità’, è semplicemente vergognoso. Dietro la facciata di un evento ‘culturale’ si è consumata l’ennesima, inaccettabile azione di violenza organizzata ai danni dello Stato, delle sue infrastrutture e di chi le difende. E pensare che qualcuno ha avuto il coraggio di criticare il decreto Sicurezza: oggi, di fronte all’ennesimo attacco premeditato e gratuito, quelle norme si dimostrano non solo attuali, ma assolutamente necessarie. Abbiamo bisogno di strumenti chiari e rigorosi per difendere la legalità e la sicurezza dei cittadini”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Gruppi travisati, violenti, perfettamente coordinati, hanno sfondato recinzioni, incendiato strutture, lanciato pietre e fumogeni contro le forze dell’ordine. Non si è trattato di dissenso, ma di un vero e proprio atto di guerriglia urbana. È il volto peggiore di un estremismo ideologico che va isolato e represso con fermezza. Piena, incondizionata solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, che anche oggi, con coraggio e grande senso del dovere, hanno contenuto una situazione che avrebbe potuto degenerare ulteriormente. A loro va non solo il nostro sostegno, ma la gratitudine dell’intero Paese. Mi è stato assicurato il massimo impegno nell’identificazione di tutti i responsabili di questi atti ignobili e confido che verranno assicurati alla giustizia”, ha concluso il titolare del Viminale.

FILCA-CISL: FATTI GRAVISSIMI, MASSIMA SOLIDARIETÀ A FFO E LAVORATORI

“Quanto accaduto oggi nei cantieri della

Tav in Piemonte conferma che la tensione sociale in quel

territorio resta altissima. Le condotte dei manifestanti sono

gravissime e vanno stigmatizzate con forza: si tratta di episodi

ripetuti che non possono e non devono essere sottovalutati. Vanno

contrastati e condannati senza ambiguità, senza se e senza ma”.

Lo dichiarano i segretari generali della Filca-Cisl nazionale,

Enzo Pelle, e della Filca-Cisl Piemonte, Mario De Lellis.

“La Filca- proseguono Pelle e De Lellis- ha sempre sostenuto

la necessità di un maggiore coinvolgimento delle comunità locali

nei progetti di grandi opere, per limitare i disagi e prevenire

tensioni legate a decisioni percepite come calate dall’alto.

Siamo inoltre profondamente convinti che sviluppo e sostenibilità

possano e debbano convivere: in Val di Susa questo equilibrio è

stato perseguito con determinazione. La realizzazione della nuova

linea ferroviaria porterà benefici ambientali significativi,

favorendo il trasferimento di merci e persone dalla gomma alla

rotaia e riducendo così le emissioni. Esprimiamo piena

solidarietà alle forze dell’ordine e ai lavoratori coinvolti,

costretti ad abbandonare l’attività nei cantieri per evitare ogni

rischio”, concludono i due sindacalisti cislini.

