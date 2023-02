Chiusura sprint per Piazza Affari (+1,16%), massimi da gennaio 2022

Sugli scudi Tenaris, Unicredit e Pirelli

Milano, 16 feb. (askanews) – Chiusura in rialzo per le Borse europee nonostante l’andamento negativo di Wall Street su cui pesano i dati dei prezzi alla produzione, più forti del previsto, che alimentano i timori di una Fed a lungo aggressiva. Maglia rosa a Milano, con l’indice principale Ftse Mib che ha guadagnato l’1,16% portandosi a 27.853,74 punti, sui livelli di inizio gennaio 2022. Bene anche Parigi (+0,89%), più indietro Francoforte (+0,18%).

Tra i titoli principali di Piazza Affari, seduta sugli scudi per Tenaris (+8%) che ha registrato nel 2022 un utile netto record a 2,55 miliardi. Forti acquisti anche su Unicredit (+4,2%) e Pirelli (+3,3%), su cui non è venuto a meno l’appeal del mercato anche dopo che l’azionista di riferimento Sinochem ha dichiarato di non aver alcun piano di vendere la sua partecipazione nel gruppo.

Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread ha chiuso stabile a 185 punti, con il rendimento del Btp decennale che sul mercato secondario è salito al 4,33%.

