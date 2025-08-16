chris-martin-a-sorpresa-in-un-pub-di-provincia-improvvisa-concerto:-fan-scatenati

sabato, 16 Agosto , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una sera come tante, in un tranquillo pub della provincia inglese, si è trasformata in un evento memorabile per un centinaio di fortunati spettatori. Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha stupito tutti presentandosi senza preavviso al Puzzle Hall Inn di Calderdale per un’esibizione intima e inaspettata che ha lasciato il pubblico senza parole. 

Bambini ancora in pigiama, genitori increduli e fan in corsa contro il tempo si sono riversati al locale dopo aver saputo – per passaparola – che il celebre cantante si trovava lì, pronto a suonare. “Immaginate di avere 17 anni, amare i Coldplay, e vostro padre entra in camera dicendo: ‘Chris Martin è qui vicino, vestiti in fretta, partiamo tra cinque minuti'”, ha raccontato Andy Varley alla Bbc. 

Varley, membro del consiglio direttivo del Puzzle Hall Inn, ha rivelato che il locale aveva ricevuto qualche avviso informale sulla visita del cantautore britannico, ma che tutto era stato mantenuto segreto per ragioni di sicurezza. “Se la notizia fosse trapelata, sarebbero arrivate migliaia di persone”, ha spiegato. Durante lo show, durato poco più di un’ora, Martin ha suonato alcuni brani iconici dei Coldplay e alcune cover, mostrando grande disponibilità verso il pubblico: ha parlato con i presenti, firmato autografi, fatto foto e perfino donato biglietti gratuiti per il concerto di Hull a dieci giovani svantaggiati della zona. Un gesto che ha commosso molti è stato quando ha messo sul suo pianoforte un disegno realizzato da un bambino del posto, dichiarando che lo avrebbe “custodito per sempre”. “È stato affettuoso, presente, davvero un bravo ragazzo – ha detto Varley – Ha ringraziato tutti mentre usciva, con il sorriso sulle labbra”. 

