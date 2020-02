Christillin: “Lione-Juve non si può rinviare. Le porte chiuse il male minore”

​Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, ha parlato a Rai 2, dicendo la sua sul Coronavirus e l’impatto sul calcio europeo. Lione-​Juve a rischio? No. La UEFA infatti non prevede nuove date per la sfida. Ecco le sue dichiarazioni: “Coronavirus? Ci vorranno delle soluzioni. Ho parlato a lungo con la Uefa oggi pomeriggio e la Uefa non si prende alcuna responsabilità di tipo politico, medico, giuridico in tema di giocare delle partite. C’è l’Inter che deve…

