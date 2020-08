Chrome per iOS ci consentirà di utilizzare le password salvate in altre app

Google ha lanciato oggi una nuova funzionalità per gli utenti di iPhone registrati al programma beta test di Chrome, che consente agli utenti di utilizzare le password salvate in Chrome in altre app sul dispositivo.

È possibile accedere alle password di Chrome su ‌iPhone‌ andando alla sezione Password e account, scegliendo Riempi password automaticamente e selezionando l’opzione Chrome.

Con questa funzione abilitata,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chrome per iOS ci consentirà di utilizzare le password salvate in altre app proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento