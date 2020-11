“Ci incateniamo a Soccavo finché Diego non sarà nostro”, la singolare protesta di due tifosi fece il giro del mondo – FOTO!

Maradona è il Napoli, il Napoli è Maradona. Con questa massima è possibile sintetizzare, senza temere smentita, il rapporto che lega il Pibe de Oro alla città che lo ha assurto a mito. Sono tanti gli aneddoti curiosi che legano la vita del Diez al capoluogo partenopeo, ma oggi ne scegliamo uno in particolare per i nostri tifosi. Lo apprendiamo dalla pagina Facebook: “Pianura e dintorni”.

Vi parliamo di “Vastian” e “Giorgio settemuglier”, due storici tifosi di Pianura che per accelerare la trattativa che avrebbe poi portato Diego in azzurro, decisero addirittura di incatenarsi all’ingresso del Centro Paradiso di Soccavo. La foto dei supporter due fece il giro del mondo. Chissà se i due pianuresi, entrambi scomparsi di recente, avranno riabbracciato il loro idolo. Napoli è anche questo: la passione che sfida tutte le norme della logica. L’amore irrazionale che non chiede di essere compreso: un amore che basta a sé stesso.

