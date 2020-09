Ci sono state diverse persone accoltellate a Birmingham

AGI – Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham, in Inghilterra, in quello che la polizia locale ha definito “un grave episodio”. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona.

“Siamo a conoscenza di un certo numero di persone ferite, ma non possiamo dire quante, nè la gravità” dei colpi subiti, ha spiegato una fonte della West Midland Police.

La polizia non si sbilancia sulla matrice delle aggressioni spiegando che si sta ancora indagando. Gli agenti hanno isolato alcune strade del centro attorno a Hurst Street,

