Stringono i tempi per definire il destino di Alitalia, proprio nei giorni più bui delle compagnie aeree e dopo che il decreto Cura Italia ha aperto la strada anche alla nazionalizzazione. Ieri sera sono scaduti i termini della gara per cedere i tre lotti in vendita: volo, handling e manutenzione. Per il primo sarebbero tre le manifestazioni di interesse: Almaviva all’interno di una cordata, l’imprenditore sudamericano German Efromovich con il suo Synergy Group e Us Aerospace Partners.

Per il settore handling trapela il nome di Swissport e si parla di una società inglese. Atitech punterebbe al settore manutenzioni con l’obiettivo di creare un grande polo nazionale.

L’articolo Ci sono tre offerte per i voli di Alitalia proviene da Notiziedi.

