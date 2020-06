“Ci vediamo domani per l’allenamento”, Gattuso rientra venerdì. De Laurentiis a Castelvolturno prima di Napoli-Inter

La serenità per la ripartenza della Serie A è stata messa in discussione dal doloroso lutto che ha colpito Rino Gattuso: la scomparsa della sorella Francesca. Sono stati momenti piuttosto complicati per il tecnico, che dinanzi ai genitori non ha potuto evitare di piangere, ma anche di trasmettere loro la forza necessaria, affinché non si sentissero in colpa per una circostanza incontrollabile.

Gattuso torna a Castelvolturno, atteso anche De Laurentiis

Stando a quanto racconta La Gazzetta dello Sport, all’esterno del centro sportivo i tifosi della Curva B hanno affisso uno striscione per lui, “Ringhio, vicini al tuo dolore”, così come all’esterno del San Paolo e in altri luoghi della città. La dimostrazione dell’empatia e dell’affetto che immediatamente l’allenatore ha suscitato, fin dal momento dell’arrivo. Sostenitori azzurri e squadra sono dalla sua parte. Gattuso ha generato fiducia e affidabilità, e infatti De Laurentiis a breve gli sottoporrà il rinnovo fino al 2022.

Ieri la formazione si è allenata in rispettoso silenzio sotto gli ordini di Gigi Riccio. Mentre oggi approfitterà del giorno di riposo, concesso giovedì e domenica. Nel frattempo in giornata Gattuso rientrerà a Napoli, “Ci vediamo domani per l’allenamento”, ha scritto infatti alla squadra. Venerdì dirigerà la sessione mattutina, non ha voluto cali di concentrazione e poi viaggerà a Corigliano Calabro per le esequie della sorella. Nel frattempo De Laurentiis, che ha trascorso alcuni giorni a Capri, potrebbe fare visita al centro di Castelvolturno prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter per ricominciare con compattezza la stagione che resta.

