Ci vorrà un secolo per colmare il ‘gender gap’ dei salari nel mondo

(AGI) – Roma, 22 ago. – La parita’ di salario e’ stabilita dalle leggi, ma nei fatti la differenza retributiva tra uomini e donne e’ di oltre 3.000 euro lordi annui a sfavore delle lavoratrici. Secondo i dati dell’Osservatorio JobPricing, ma anche del Global Gender gap Report del World Economic Forum, di Eurostat e del Parlamento europeo, l’Italia resta in fondo alle classifiche. Secondo il Cnel, senza interventi normativi, l’assorbimento del differenziale sara’ conseguito nell’arco di almeno 70 anni. Per ridurre il gender pay gap, il ministero del Lavoro intende allora mettere in campo degli incentivi sulla retribuzione di risultato che portino le imprese ad adottare indici di produttivita’

