cia-a-fieragricola:-focus-su-transizione-energetica-e-innovazione

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 gen. (askanews) – Edizione 2026 per Fieragricola, piazza di riferimento imprescindibile del panorama agricolo e zootecnico, in programma dal 4 al 7 febbraio a Veronafiere, dove Cia-Agricoltori Italiani sarà presente con un suo spazio espositivo al Padiglione 3 Stand E4. I lavori prenderanno il via mercoledì 4 febbraio, con l’inaugurazione ufficiale alle 11 nella Fieragricola Arena, Padiglione 7, alla presenza del sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra. Per Cia interverrà il vicepresidente nazionale, Gianmichele Passarini, che sarà anche alla presentazione della ricerca Nomisma “Full Innovation: l’agricoltura italiana tra realtà produttiva e consumatori”, giovedì 5 febbraio, alle 9.30.

Venerdì 6 febbraio, invece, spazio alla prima edizione degli Stati generali della Zootecnia, alle 11 in Auditorium Verdi Palaexpo, con il vicepresidente nazionale di Cia, Passarini. Contemporaneamente, la Confederazione promuoverà insieme a ESCO Agroenergetica il convegno dedicato a “Il nuovo bando Parchi Agrisolari a sostegno delle imprese agricole per una transizione ecologica efficace e sostenibile”, alle 11.30 nell’Area Forum Padiglione 3 (Tech Forum Arancio), dove parteciperanno Maurizio Scaccia, direttore nazionale di Cia; Marco Lupo, capo dipartimento Masaf della Sovranità Alimentare e dell’Ippica; Luca Barberis, direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del GSE; Alberto Tealdi, partner della società di consulenza Agroindustria Professional Partner (APP).

Inoltre, per tutta la durata della fiera, ricco il calendario di eventi e talk show ospitati nell’Area Meeting dello stand Cia, organizzati insieme alla sua associazione ESCO Agroenergetica e a partner qualificati come CREA e HelioGea Energy Srl. Al centro dei dibattiti, la nuova frontiera dell’agrivoltaico sostenibile, ma anche l’innovazione genetica, tecnologica e digitale a supporto dell’agricoltura Made in Italy (programma completo in allegato).

“Riconfermiamo la nostra importante partecipazione a Fieragricola come appuntamento strategico, a livello internazionale, per l’intera filiera – commenta il presidente nazionale, Cristiano Fini – Una manifestazione che guarda alla meccanizzazione e all’evoluzione dei sistemi produttivi, ma che da anni valorizza anche il ruolo delle rinnovabili, dell’innovazione e dell’efficienza, temi centrali nel contributo di Cia. Fieragricola è il luogo dove il futuro dell’agricoltura prende forma concreta, perché solo innovando oggi possiamo garantire competitività, reddito e sostenibilità domani”.

