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Cia a Macfrut con eventi e confronti su futuro ortofrutta
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Cia a Macfrut con eventi e confronti su futuro ortofrutta

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Roma, 17 apr. (askanews) – Macfrut 2026 apre le porte al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile e anche quest’anno Cia-Agricoltori Italiani accoglierà buyer e operatori nello spazio espositivo allestito nella Hall Sud, Stand 082. Martedì 21 aprile, alle 10.30, il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, interverrà al convegno di apertura “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”, che darà il via alla cerimonia inaugurale di Macfrut alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida.

Alle 15, invece, allo stand Cia si terrà l’inaugurazione delle attività istituzionali in collaborazione con il CREA. Parteciperanno, con il presidente Fini, il presidente e il direttore generale del CREA, Andrea Rocchi e Maria Chiara Zaganelli. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti a cura del CREA, che si svilupperanno nella tre giorni di fiera, sempre allo stand confederale: martedì 21 aprile, alle ore 15.30, ci sarà l’incontro su “Caro fertilizzanti e carburanti: le proposte della ricerca”. Si proseguirà mercoledì 22 con i confronti su “Frutticoltura: le ultime dalla ricerca CREA”, alle ore 10.30, e su “TEA a Mezzogiorno”, alle ore 12. Infine, mercoledì 23, l’ultimo evento su “Agricoltura e bonifica: nuovi orizzonti”, alle ore 12.

Ma i meeting non si fermeranno qui e neppure le partnership. Martedì 21 aprile, alle ore 16.30, spazio al convegno di Cia con Italia Ortofrutta, dal titolo “Dialoghi sull’ortofrutta tra attualità e futura Pac”. Mercoledì 22, poi, alle ore 14 si terrà un focus tematico a cura dell’Area di Interesse Economico (AIE) Ortofrutta di Cia. A seguire, alle ore 15, Foragri incontrerà le aziende ortofrutticole per illustrare “Le opportunità della formazione: leva strategica per lo sviluppo delle imprese”.

“L’ortofrutta italiana si trova oggi al centro di sfide decisive tra tensioni geopolitiche, aumento dei costi produttivi e necessità di restare competitiva sui mercati globali – spiega il presidente nazionale, Cristiano Fini – A Macfrut, appuntamento annuale ormai fisso per Cia, rilanciamo l’impegno per dare risposte concrete alle imprese e rafforzare il ruolo strategico del settore nel sistema Paese”.

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