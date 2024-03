CIA-Agricoltori Italiani presenta a Bruxelles manifesto elezioni UE 2024

“Piano strategico per agricoltura”

CIA – Agricoltori Italiani ha presentato il Piano strategico per l’agricoltura a Bruxelles per le elezioni europee 2024. La crisi climatica e sanitaria, le tensioni sociali e la situazione geopolitica critica, caratterizzata da 5 anni di mandato UE, ha reso necessario la creazione di un Piano strategico per l’agricoltura. Le future politiche UE dovrebbero quindi guardare al mondo dell’agricoltura non come a una causa, ma come a una fonte per risolvere problemi sostenibilità.

Sono questi i principali documenti agricoli sul tavolo che il presidente della CIA – Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, ha avuto modo di discutere oggi in un incontro privato con il commissario UE all’agricoltura Janusz Wojciechowski.

Catena del valore e commercio – Per quanto riguarda la catena del valore, tutti i prodotti agricoli devono avere il giusto prezzo. La direttiva sulle pratiche sleali, dovrebbe essere rivista e dovrebbe essere istituito un Osservatorio UE su costi, prezzi e marginalità. C’è un urgente bisogno che la CIA intervenga per promuovere il rapporto tra aggregazione e catena di approvvigionamento.

Se l’UE continuerà a definire standard sempre più rigorosi per migliorare la produzione agroalimentare, la CIA dovrà adottare lo stesso approccio a livello interno europeo. Pertanto, vi è la necessità di accordi bilaterali che tengano conto del settore agricolo, con l’obiettivo di proteggere produzione nazionale dalla concorrenza sleale delle importazioni.

Aree rurali, consumo di suolo e risorse idriche – Le aree rurali costituiscono l’80% del territorio dell’Unione Europea e ospitano 137 milioni di persone, il 30% della popolazione europea. Per la CIA, è necessario riconoscere queste aree come presidi strategici per il futuro della popolazione europea. Gli agricoltori devono essere al centro di una visione strategica su questo tema, come produttori e custodi del territorio, con beneficio per tutta la collettività.

La CIA – Agricoltori Italiani ritiene inoltre urgente l’adozione della Direttiva sul monitoraggio e la resilienza del suolo essenziale per la produzione agricola e la sicurezza alimentare dell’UE. Sul tema idrico, la CIA chiede all’Europa un Piano per ripensare lo stoccaggio, la riduzione, le perdite e il riuso delle acque.

Ciro Di Pietro

