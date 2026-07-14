martedì, 14 Luglio , 26

Incendio in edificio nel centro di Bruxelles, diversi morti e dispersi

(Adnkronos) - Ci sarebbero "diversi morti" nell'incendio divampato...

Mondiali, tutti contro Adani: “Se non ci fosse ce li godremmo di più…”

(Adnkronos) - Daniele Adani continua a dividere. In...

Genova, studente francese in Erasmus trovato morto a letto

(Adnkronos) - Uno studente francese di 24 anni...

Mondiali, Tardelli zittisce Giugliano: “Non conosci giocatori”. Bufera social

(Adnkronos) - Bufera social su Marco Tardelli. L'ex...
HomeAttualitàCia: non chiudere legislatura senza approvare riforma legge caccia
cia:-non-chiudere-legislatura-senza-approvare-riforma-legge-caccia
Cia: non chiudere legislatura senza approvare riforma legge caccia
Attualità

Cia: non chiudere legislatura senza approvare riforma legge caccia

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 14 lug. (askanews) – “Questa deve essere la legislatura che riforma la legge 157/92. Gli agricoltori non possono più aspettare: la fauna selvatica non è più una questione marginale, ma un’emergenza nazionale che mette a rischio produzioni agricole, reddito delle imprese, sicurezza dei cittadini e presidio del territorio”. È questo il messaggio portato da Cia-Agricoltori Italiani in audizione davanti alla Commissione Agricoltura della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge in materia.

Per Cia, dopo oltre trent’anni, l’attuale normativa non è più in grado di rispondere ai profondi cambiamenti intervenuti sul piano agricolo, ambientale e faunistico. La riforma rappresenta quindi un passaggio non più rinviabile per costruire un sistema di gestione realmente efficace della fauna selvatica, che riconosca pari dignità alle esigenze ambientali e agli interessi produttivi, ascoltando chi ogni giorno vive e tutela il territorio.

Tra le priorità indicate dalla Confederazione, c’è innanzitutto la necessità di arrestare la proliferazione incontrollata degli ungulati, a partire dagli oltre 2 milioni di cinghiali presenti in Italia, responsabili di circa l’80% dei danni all’agricoltura e di centinaia di incidenti stradali ogni anno.

Altro punto centrale è quello degli indennizzi. Per Cia, occorre introdurre un sistema nazionale più semplice, uniforme ed efficiente, fondato sul principio della giusta compensazione. Deve essere chiaro che si tratta di un risarcimento e non di un aiuto, superando anche i limiti imposti dal regime de minimis. Allo stesso tempo, occorre prevedere risorse dedicate alle misure di prevenzione, finanziando interventi strutturali come recinzioni, dissuasori e piani di messa in sicurezza delle aree più esposte.

“La riforma va fatta adesso – ha evidenziato in audizione Gabriele Carenini del Comitato Esecutivo di Cia – Gli agricoltori convivono da troppo tempo con un’emergenza che non può più essere affrontata con strumenti vecchi. Ora servono scelte coraggiose e risposte concrete”.

Previous article
Tajani: su legge elettorale compromesso accettabile. Franchi tiratori? Rispetteremo indicazione
Next article
Regeni, sentenza prevista il 28 settembre

POST RECENTI

Attualità

Human Company rinnova la governance: Domenico Montano nuovo ad

Roma, 14 lug. (askanews) – Human Company, gruppo italiano attivo nel settore dell’hospitality da oltre 40 anni e player di riferimento in Italia nel turismo...
Attualità

Meloni sfida opposizioni: su preferenze non chiedano voto segreto

Roma, 14 lug. (askanews) – Le opposizioni non chiedano il voto segreto sull’emendamento di maggioranza che introduce le preferenze nella legge elettorale all’esame dell’aula della...
Attualità

Ue adotta norme semplificate politica promozione agroalimentare

Roma, 14 lug. (askanews) – Oggi, la Commissione europea ha adottato norme semplificate per la politica di promozione agroalimentare dell’UE, riducendo gli oneri amministrativi e...
Attualità

Società, Giardini storici: un’opportunità per l’economia locale

Roma, 14 lug. (askanews) – "Si è svolto ieri a Bagnaia l’inaugurazione dei lavori di restauro di Villa Lante, alla presenza di numerose autorità", dichiara...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.