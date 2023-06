Cia: servono più risorse per salvare il settore dell’agricoltura

Misure strutturali contro i danni da clima e l’aumento dei costi

“Servono risorse sufficienti e misure strutturali per tutelare l’agricoltura italiana, che sta subendo un doppio colpo a causa dell’aumento degli eventi climatici estremi e della crescita spropositata dei costi di produzione”.

L’Istituto di Statistica Italiano ha anche certificato che il settore registra nel 2022 un calo dell’1,8% del valore aggiunto e dell’1,5% della produzione. Così la Cia-Agricoltori Italiani commenta i dati pubblicati dall’ISTAT.

“Le imprese agricole continuano a soffrire per l’aumento senza precedenti dei prezzi alla produzione (+17,7% nel 2022), ma anche per gli effetti della crisi climatica, tra bombe d’acqua e siccità”, riflette il presidente Cia Cristiano Fini.

Aggiungendo che “le perdite di raccolto per l’ortofrutta sono quintuplicate. Oggi, tra il 20% e il 49% della variazione delle rese agricole può essere spiegata esclusivamente da fattori climatici”.

Così secondo Fini, “da un lato i Governi devono mettere sul tavolo interventi organici, dalla riduzione della pressione fiscale alla semplificazione burocratica, per ridurre davvero il peso economico sulle aziende agricole”.

“Intanto, per affrontare l’emergenza climatica, occorre accelerare l’agricoltura 4.0, puntare sulle tecnologie di miglioramento genetico e avviare subito le sperimentazioni in campo”.

“Occorre varare una legge nazionale sul consumo di suolo e creare una rete di piccoli invasi intelligenti, sia dal punto divista tecnico che amministrativo, da diffondere sul territorio in risposta alla siccità attualmente strutturata”.

Solo così si potranno salvare “aree importanti per l’Italia, non solo per l’approvvigionamento alimentare, ma anche per la manutenzione territoriale e rurale e per lo sviluppo delle agroenergie”, ha concluso il presidente della Cia.

