Cia torna a Fieragricola e punta sulle agroenergie

Eventi con Esco Agroenergetica e Aiel, Crea e XFarm

Roma, 27 gen. (askanews) – Tutto pronto in Cia-Agricoltori Italiani per la 117esima edizione di Fieragricola, nella sua versione Tech, in programma a Veronafiere il 29 e 30 gennaio. Un appuntamento storico per la Confederazione che conferma la sua presenza al Pala Expo Stand B3 con un ampio spazio istituzionale e un’area meeting.

Per le due giornate di fiera, ricco il calendario di eventi e talk show targati Cia, insieme alle sue associazioni Esco Agroenergetica e Aiel, e con partner importanti come Crea e XFarm. Al centro, la valorizzazione energetica verso la Transizione 5.0, tra assetto normativo, incentivi e buone pratiche aziendali, ma anche l’innovazione nei processi gestionali e la tecnologia che avanza a supporto dell’agricoltura.

Inoltre, il vicepresidente di Cia, Gianmichele Passarini, parteciperà al convegno “Agrivoltaico oltre il Pnrr: innovazione e sostenibilità per le aziende agricole italiane” organizzato per mercoledì 29 gennaio al Tech Forum Blu e il forum “TEA: opportunità che il nostro Paese deve cogliere in pieno” di giovedì 30 gennaio, alle 14, al Tech Forum Arancio.

L’evento verticale di Fieragricola dedicato all’innovazione in agricoltura sarà, dunque, per Cia l’occasione per rilanciare il dibattito sulle grandi sfide per il futuro del comparto, dal digital farming alla gestione sostenibile, efficiente e, soprattutto, basata su fonti rinnovabili.