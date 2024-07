ciak-d’oro-serie-tv,-tra-i-premiati-“un’estate-fa”-e-lupin-3

Maria Chiara Giannetta e Luca Argentero i migliori protagonisti

Roma, 1 lug. (askanews) – Sono stati 350.000 i voti raccolti sul sito di Ciak, ciakmagazine.it per la seconda edizione dei Ciak d’oro Serie tv, che hanno consentito al pubblico di scegliere i propri titoli preferiti e i protagonisti di un anno di storie raccontate dalla grande serialità, votandoli sul sito di Ciak, fra i titoli usciti tra il primo aprile 2023 e il 31 maggio 2024.

Sette le categorie votate: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale, in questo caso senza distinzione di genere. Presenti anche quest’anno due categorie autonome dedicate ai gusti del pubblico più giovane: Miglior serie e Miglior protagonista (No gender).

Miglior serie italiana dell’anno è stata eletta dal pubblico Un’estate fa. Maria Chiara Giannetta, protagonista della seconda stagione di Blanca, è stata votata come Migliore attrice italiana, mentre Luca Argentero è stato eletto Miglior attore per l’interpretazione in Doc – Nelle tue mani 3. Tra le serie internazionali trionfo sul filo di lana per Lupin 3, dopo un lungo testa a testa con un’altra popolare serie Netflix, The Crown 6.

Miglior protagonista internazionale è stata eletta con un vero plebiscito India Amarteifio, protagonista de La regina Carlotta – Una storia di Bridgerton, proposta anche questa da Netflix. Nelle due categorie dedicate al pubblico più giovane, la Migliore serie italiana è risultata Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, di Prime Video firmata e interpretata dai The Jackal, mentre Nicolas Maupas ha vinto tra i volti Protagonisti dell’anno, grazie alle interpretazioni in Un professore 2 e Noi siamo leggenda.

Il panorama dei premi sarà completato nei prossimi giorni dai riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d’oro 2023.