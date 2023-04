Ciak d’oro Serie tv, “Tutto chiede salvezza” miglior serie dell’anno

Guanciale e Crescentini migliori attori, 660mila voti del pubblico

Roma, 7 apr. (askanews) – Con 660.000 voti raccolti sul sito di Ciak, ciakmagazine.it si è chiusa la prima edizione del “Ciak d’oro Serie tv” che ha dato voce al pubblico degli appassionati chiamandoli a eleggere i propri beniamini e campioni di un anno di storie raccontate dalla grande serialità. Ne è emersa una fotografia dei titoli e dei protagonisti più amati dal grande pubblico. Sette le categorie votate: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale, in questo caso senza distinzione di genere. A queste di aggiungono due categorie autonome dedicate ai gusti del pubblico più giovane: Miglior serie e Miglior protagonista (No gender) per gli appassionati under 30. A curare la selezione delle nomination e la “call to action” al voto è stata, in questo caso, un’altra realtà dell’universo Ciak, quella che fa riferimento al sito ciakgeneration.it, leader nell’informazione sulle serie tv per giovani e giovanissimi, curata da Daniele Giannazzo, tra i più affermati creator italiani della serialità tv.

Sono state prese in considerazione le serie uscite tra il primo gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. I Ciak d’oro Serie tv sono il primo grande premio italiano alla serialità autoriale deciso direttamente dal pubblico, che si affianca all’unica altra grande istantanea esistente in questo settore, i Nastri d’Argento Grandi Serie, attribuiti dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani. Miglior serie italiana dell’anno è risultata “Tutto chiede salvezza”. Migliore attrice italiana dell’anno votata dal pubblico Carolina Crescentini e Lino Guanciale il Migliore attore italiano dell’anno. Tra le serie internazionali ha trionfato “Mercoledì”. Miglior protagonista internazionale Jenna Ortega per Mercoledì. “The Bad Guy” è risultata la Serie più innovativa.

Il panorama dei premi è completato dai riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d’oro 2023 alla serie italiana dell’anno che è andato a “Call My Agent” e il Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine a “Christian”. Dominio di “Mare fuori 3” nelle due categorie dedicate ai gusti del pubblico più giovane: la serie prodotta per Rai da Picomedia si è aggiudicata il Ciak d’oro come Miglior serie pubblico under 30 e a Massimiliano Caiazzo è andato quello come Miglior protagonista.

Sky Tg24 ospiterà lo speciale tv di prima serata sulla premiazione, in onda il 9 aprile alle 21. In studio: Carolina Crescentini e Lino Guanciale, Migliori protagonisti italiani, Massimiliano Caiazzo, Miglior protagonista under 30, Francesco Bruni e Federico Cesari con Tutto chiede salvezza la Miglior serie italiana. Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, con Christian vincitore del Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine, Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, per la Serie più innovativa a The Bad Guy, Sara Drago e Maurizio Lastrico Superciak d’oro con Call My Agent.

