ciancitto-(fdi):-potenziare-medicina-territoriale-e-telemedicina

“Per limitare i tempi delle liste di attesa”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Serve l’apporto della medicina territoriale, come ad esempio le case di comunità, che possono fare la presa in carico e seguire il paziente senza dover sempre passare per l’ospedale o il medico di base. Fondamentale quindi che le case di comunità previste nel DM 77/2022 diventino realtà. Poi la tecnologia: ad esempio un infartuato, che ha necessità di assistenza a 360°, sarà supportato con la telemedicina e la teleassistenza. Il sistema deve organizzarsi già dopo le prime cure, altrimenti ne fa le spese il pronto soccorso con accessi inappropriati e si fanno troppi esami non necessari”. Lo ha detto Francesco Ciancitto, deputato di FdI, a Largo Chigi, format di The Watcher Post. Ciancitto ha aggiunto: “Con il decreto sulle liste d’attesa si introduce la Piattaforma Unica per la prenotazione delle visite, a mio avviso un grande aiuto, e il centro di prenotazione unico che a cui afferiscono non solo le strutture pubbliche, ma anche quelle accreditate. In generale in futuro serviranno sicuramente altre risorse”.