“Ciao Cece, sei stato senza paura fino alla fine”: si è spento il piccolo Cesare Zambon

ROMA – “Sei libero Ceci. Tu sei sempre stato di un altro pianeta. Mio piccolo principe”, parole accompagnate dalle note di Jovanotti “Il più grande spettacolo dopo il big ben”: mamma Valentina saluta così il suo bimbo Cesare, che l’ha lasciata a soli 5 anni, dopo aver combattuto tutta la vita contro una malattia genetica che non gli ha lasciato scampo. Cesare Zambon, di Conegliano, si è spento all’hospice pediatrico dell’ospedale Gaslini di Genova. A comunicarlo è la famiglia, questa mattina, venerdì 21 febbraio, dai social.

IL SALUTO DELLA MAMMA: “ORA VAI FINALMENTE LIBERO, CORRI CECE”

“Ciao Cece del mio cuore, sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Circondati dal nostro amore, grazie agli angeli del guscio, sei andato via da questa vita a cui tu hai dato tanto, senza chiedere niente. Ti ho fatto una promessa: non essere arrabbiata con questa vita. E ce la metterò tutta per far sì che il mio cuore urli solo cose belle in tuo nome. Tu ora vai, finalmente libero! Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai”: queste le parole toccanti della mamma, Valentina Mastroianni che hanno annunciato la scomparsa di Cesare, la cui storia era seguita e conosciuta in tutta Italia.

LA STORIA DI CESARE

Prima un blog, poi la pagina facebook, quella Instagram e nel 2023 un libro “La storia di Cesare”, pubblicato da DeAgostini: Valentina Mastroianni aveva fatto conoscere e innamorare di Cece centinaia di migliaia di persone che si sono appassionate alla sua storia e a quella di una famiglia italiana alle prese non solo con una malattia rara e crudele, ma anche con la burocrazia, la mancanza di assistenza e le difficoltà quotidiane di chi vive la disabilità. Cesare infatti, a causa della sua malattia, la neurofibromatosi, aveva perso la vista a 18 mesi. La testimonianza e di Valentina e il coraggio di Cesare sono diventati, in particolare, un faro per le famiglie che, come la loro, vivono il dramma della malattia e della disabilità.

Purtroppo nell’ultimo periodo, le condizioni del bambino si erano aggravate e la famiglia si era trasferita da Conegliano a Genova, per poter offrirgli le migliori cure possibili. Nelle ultime ore però Cesare si è addormentato per sempre, lasciando mamma Valentina, il papà Federico, i fratelli Alessandro e Teresa e il labrador Joy, il cane guida di Cece.

Oggi, si uniscono al dolore della famiglia migliaia di persone che hanno seguito la loro storia. La data del funerale non è ancora stata definita.

