Ciao Ciao San Paolo, cambia anche l’insegna a Fuorigrotta! Il tributo a Maradona – FOTO!

Domani ci sarà il debutto degli azzurri al Maradona. Nel “nuovo” (virgolette d’obbligo) stadio è già stata installata la nuova insegna che reca, appunto, la dicitura “Stadio Diego Armando Maradona“. E’ ovvio che non è possibile celebrare l’evento storico con i tifosi anche se, dicono le istituzioni partenopee, è solo questione di tempo: il cambio nome sarà degnamente celebrato con tutti gli appassionati di calcio quando, dopo le restrinzioni dettate dalla pandemia, sarà possibile tornare a Fuorigrotta. Intanto, così come si apprende ormai ovunque sui social (e non solo), vi proponiamo la nuova dicitura che campeggia, lato tribuna, proprio sotto la postazione tv. Benvenuti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

