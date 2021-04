‘Ciao Guero’, in migliaia ai funerali del giovane calciatore della Lazio

ROMA – In migliaia hanno riempito il piazzale davanti la chiesa di San Giovanni Bosco, nel cuore di Cinecittà, a Roma, per dare l’ultimo saluto a Daniel Guerini, il giovane calciatore della Lazio Primavera rimasto vittima di un incidente stradale la scorsa settimana. Il feretro di ‘Guero’ è arrivato tra gli applausi dei presenti. Ad attenderlo, tra le tante corone di fiori, i compagni di squadra, i coetanei della Roma e molti big della prima squadra. Presenti, tra gli altri, l’allenatore Simone Inzaghi, il capitano Senad Lulic e il presidente Claudio Lotito. In molti hanno indossato una maglietta bianca con un messaggio: “Per sempre sarai la nostra gioia, il nostro vanto! Ciao Guero!”. Ci sono tanti giovani e tanti tifosi della Lazio. Una presenza composta, considerata l’eccezionalità del momento. Due file di palloncini biancocelesti abbracciano la folla. E un lungo striscione dei tifosi campeggia al limite della piazza: “Quando la sera s’addormiva er Monno, Roma lo cullava in braccio ar sonno… ciao Daniel”.

Un altro scroscio di applausi ha accolto la famiglia, distrutta dal dolore e in lacrime. Sull’altare due amici lo hanno ricordato: ‘Lassù prenditi la fascia da capitano’”, “Eri forte davvero, sei il mio angelo”. Al termine della cerimonia amici e familiari si sono stretti al feretro per un ultimo saluto, mentre un altroparlante ha diffuso nell’aria le canzoni preferite di Daniel. Fra le lacrime di tanti, l’addio è sulle note dell’inno laziale mentre in è stato liberato un fumo bianco e celeste insieme a decine di palloncini. La bara bianca, sollevata sopra le teste, li guarda perdersi nel cielo.

